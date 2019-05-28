Полиция нашла мотоцикл, угнанный в Киеве у брата нардепа Найема Вчера, 11:31 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Маси Найема/Facebook Угонщиков мотоцикла пока не установили Скриншот с видео Маси Найема/Facebook

Правоохранители обнаружили местонахождение мотоцикла, угнанного в Киеве у брата народного депутата Мустафы Найема Маси.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Мотоцикл нашли. Недалеко от места угона. Вырезаны провода. Высверлен замок зажигания. Спасибо огромное этим ребятам из Национальной полиции. Угонщиков найдем. Есть видео еще», — написал брат нардепа.

Ранее сообщалось, что неизвестные угнали у Маси Найема мотоцикл Suzuki GSX-R, который был припаркован на улице Введенской в Киеве.