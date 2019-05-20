Полиция начала расследовать поджог волонтерской палатки в центре Харькова
Полиция открыла уголовное производство из-за поджога волонтерской палатки Все для победы на площади Свободы в Харькове.
Дело квалифицировали по ч.2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества) УК Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.
Ранее сообщалось, что в ночь на 20 мая в Харькове подожгли волонтерскую палатку. В это время в ней находились трое дежурных. Никто из них не пострадал. Огонь уничтожил часть шатра и двери.
Напомним, демонтаж волонтерской палатки поддержал мэр Харькова Геннадий Кернес.
Петиция о ее сносе набрала необходимое количество подписей за сутки.
9 мая в центре Харькова прошел митинг против сноса палатки, а нардеп Ирина Геращенко решила открыть там приемную.
Комиссия, которая рассматривала вопрос демонтажа волонтерской палатки на площади Свободы в Харькове, предложила перенести ее на площадь Защитников Украины. Активисты отказались от такого предложения и заявили, что готовы к суду.
Суд первой инстанции разрешил оставить палатку в центре города.
Палатка Все для перемоги была установлена на площади Свободы проукраинскими активистами в середине сентября 2014 года.
По замыслу активистов, она должна была стать постоянно действующей общей платформой ряда общественных инициатив для помощи армии и переселенцам.