Полиция завела дело в отношении священника МП, избившего крестом протоиерея ПЦУ
Священнику МП вменяют хулиганство и нанесение легких телесных повреждений (Фото:Скриншот видео Vinbazar.com/YouTube)
Правоохранители начали досудебное расследование против священника так называемого Московского патриархата, избившего крестом протоиерея Православной церкви Украины.
Конфликт вспыхнул в селе Яланец Томашпольской громады Винницкой области во время похорон военнослужащего ВСУ, погибшего в войне с Россией, а поводом для него стала критика в адрес кремлевского режима и его сторонников.
Возмутившись такими заявлениями, священник местной церкви решил избить своего оппонента из ПЦУ распятием.
По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство).
Священнику МП может грозить штраф или арест до шести месяцев, либо ограничение свободы сроком до пяти лет.
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