Полиция завела дело в отношении священника МП, избившего крестом протоиерея ПЦУ

29 июля, 09:46
Священнику МП вменяют хулиганство и нанесение легких телесных повреждений (Фото:Скриншот видео Vinbazar.com/YouTube)

Священнику МП вменяют хулиганство и нанесение легких телесных повреждений (Фото:Скриншот видео Vinbazar.com/YouTube)

Правоохранители начали досудебное расследование против священника так называемого Московского патриархата, избившего крестом протоиерея Православной церкви Украины.

Конфликт вспыхнул в селе Яланец Томашпольской громады Винницкой области во время похорон военнослужащего ВСУ, погибшего в войне с Россией, а поводом для него стала критика в адрес кремлевского режима и его сторонников.

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Возмутившись такими заявлениями, священник местной церкви решил избить своего оппонента из ПЦУ распятием.

https://twitter.com/buch10_04/status/1552620970870972416

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

https://www.facebook.com/vinn.police/posts/pfbid0dssJj4T2jmMQVxjeQshZzeLnFqj5ERiu8tb3L4W2cGb2xDZchXyTRyHUdg7cWGbXl

Священнику МП может грозить штраф или арест до шести месяцев, либо ограничение свободы сроком до пяти лет.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Священники Винницкая область Драка Московский патриархат ПЦУ Война России против Украины

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