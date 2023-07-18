Полиция Киевщины составила админпротокол на любителя русского рэпа. Уведомление о вручении повестки удалила

18 июля, 16:01
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В начальной версии сообщения полиции Киевской области сообщалось, что мужчина также получил повестку (Фото:Национальная полиция/Facebook)

В начальной версии сообщения полиции Киевской области сообщалось, что мужчина также получил повестку (Фото:Национальная полиция/Facebook)

В городе Боярка Киевской области полиция составила административный протокол на мужчину, который слушал русский рэп в общественном городе. Сначала полиция Киевщины сообщила, что ему вручили повестку, но позже удалила это.

Об этом во вторник, 18 июля, сообщила полиция Киевской области в Facebook.

Как отметили в полиции, на одной из улиц пара молодых людей во время прогулки включила музыку российских оккупантов.

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Правоохранители отметили, что мужчина подпевал российскую песню и даже подтанцовывал рэперу из государства-агрессора России.

По данным правоохранителей, женщина, которая шла позади молодой пары, сделала мужчине замечание, на что он начал спорить с ней. После этого она решила сообщить об инциденте полиции.

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Правоохранители Фастовского управления полиции Киевщины быстро установили правонарушителей и на обоих составили админпротоколы по статье 173 КУоАП (мелкое хулиганство).

В начальной версии сообщения полиции Киевской области сообщалось, что мужчина также получил повестку в Фастовский районный территориальный центр комплектования. Однако впоследствии эту часть сообщения удалили.

Полиция Киевской области/Facebook
Фото: Полиция Киевской области/Facebook
https://www.facebook.com/watch/?v=236149909362646

13 июля Киевский совет ввел запрет на публичное использование русскоязычных песен на территории столицы. Также запрет касается книг, концертов и услуг.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Киев Полиция Киевская область Повестка Русская музыка

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