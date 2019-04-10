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Полиция Киева объявила в розыск мужчину, который убил покупателя в очереди за пиццей

Сегодня, 17:09
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Полиция Киева объявила в розыск мужчину, который убил покупателя в очереди за пиццей - фото

полиция

Полиция просит помощи в установлении личности подозреваемого

Полиция Киева разыскивает подозреваемого мужчину, который во время конфликта в одном из супермаркетов нанес своему оппоненту смертельный удар в голову.

Инцидент произошел в супермаркете на улице Петра Калнышевского в очереди за пиццей. Подозреваемый мужчина один раз ударил потерпевшего в лицо, после чего тот упал на пол.

Согласно видео камер наблюдения, нападавший после удара забрал свою коробку с пиццей и ушел. Камеры зафиксировали, как он поспешно вышел из магазина, оставив товар на кассе.

Пострадавший скончался на следующий день. По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате травмы головы.

Полиция по факту смерти покупателя открыла уголовное производство. Личность подозреваемого и место его пребывания неизвестны.

"Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой установить личность подозреваемого и его местонахождение. Приметы мужчины: возраст 30-35 лет, рост примерно 170-175 см, среднего телосложения, волосы короткие, светло-русые с залысинами", - заявили в полиции.

Теги:   Киев Полиция

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