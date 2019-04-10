Полиция Киева объявила в розыск мужчину, который убил покупателя в очереди за пиццей
Полиция Киева разыскивает подозреваемого мужчину, который во время конфликта в одном из супермаркетов нанес своему оппоненту смертельный удар в голову.
Инцидент произошел в супермаркете на улице Петра Калнышевского в очереди за пиццей. Подозреваемый мужчина один раз ударил потерпевшего в лицо, после чего тот упал на пол.
Согласно видео камер наблюдения, нападавший после удара забрал свою коробку с пиццей и ушел. Камеры зафиксировали, как он поспешно вышел из магазина, оставив товар на кассе.
Пострадавший скончался на следующий день. По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате травмы головы.
Полиция по факту смерти покупателя открыла уголовное производство. Личность подозреваемого и место его пребывания неизвестны.
"Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой установить личность подозреваемого и его местонахождение. Приметы мужчины: возраст 30-35 лет, рост примерно 170-175 см, среднего телосложения, волосы короткие, светло-русые с залысинами", - заявили в полиции.