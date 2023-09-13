Полиция Израиля прибыла в Умань на период празднования Рош ха-Шана — Нацполиция 13 сентября, 22:21 Израильские и украинские правоохранители проверили район компактного проживания и паломничества хасидов (Фото:Поліція Черкаської області/Facebook)

В Умань в среду, 13 сентября, прибыла израильская полиция на период празднования Рош ха-Шана. Вместе с украинскими правоохранителями они будут патрулировать места проживания и паломничества хасидов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области в Facebook.

«Полиция Израиля прибыла в Умань во время празднования Рош ха-Шана. Израильские полицейские совместно с украинскими стражами порядка будут нести службу в местах компактного проживания и паломничества хасидов», — сообщает полиция области.

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Израильские и украинские правоохранители проверили район компактного проживания и паломничества хасидов.

«Сегодня иностранные коллеги выйдут на патрулирование вместе с украинскими полицейскими и военнослужащими Национальной гвардии», — добавили в пресс-службе.

11 сентября сообщалось, что в Умань, несмотря на предостережения как на уровне дипломатических служб, так и ОВА прибыли уже более 3 тысяч паломников.

На фоне сообщений о возможном приостановлении безвиза с Израилем посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявлял, что обезопасить несколько десятков тысяч хасидов от российских атак будет сложно из-за нехватки ПВО.

Дипломат пояснил: посольство настаивает, что если Израиль по каким-то причинам не хочет выделять оружие для защиты украинских граждан, «возможно, хочет защитить своих».

Могила цадика Нахмана на еврейском кладбище в Умани — место паломничества для хасидов со всего мира. Каждый год они съезжаются туда для празднования иудейского нового года Рош ха-Шана. До полномасштабного вторжения России в Умань приезжали от 20 до 40 тысяч хасидов.