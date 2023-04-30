Полиция смогла эвакуировать 20 человек из Бахмута — видео

30 апреля, 02:35
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Уничтоженный россиянами Бахмут Донецкой области (Фото:93rd Mechanized Brigade 'Kholodny Yar'/Handout via REUTERS)

Уничтоженный россиянами Бахмут Донецкой области (Фото:93rd Mechanized Brigade 'Kholodny Yar'/Handout via REUTERS)

Специальный отряд Национальной полиции Белые ангелы смог эвакуировать 20 человек из Бахмута Донецкой области.

"В течение пяти дней белым ангелам удалось эвакуировать из горящего города 20 жителей. Среди эвакуированных - двое раненых мужчин, маломобильная пожилая женщина и домашние любимцы - попугай и такса Семен Семенович", - сообщили в Нацполиции.

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Эвакуированные жители заявили, что россияне полностью разрушили их жилье. Люди несколько суток не имели возможности выйти из подвалов из-за постоянных обстрелов.

В дальнейшем заниматься людьми будет военная администрация Донецкой области, которая обеспечит убежище.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Донецкая область Эвакуация Война в Украине Бахмут Война России против Украины

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