Из прифронтового поселка в Донецкой области полиция эвакуировала группу детей 2 мая, 22:34 Всего правоохранители вывезли из населенного пункта пять детей (Фото:Скриншот видео Нацполиции)

Правоохранители эвакуировали в безопасное место из прифронтового поселка Ямполь Донецкой области 10 человек, половина из которых — дети. Населенный пункт находится под постоянными обстрелами врага.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Донецкой области.

«Поселок Ямполь полгода находился под российской оккупацией, а сейчас до линии фронта — около 10 километров. „Прилеты“ здесь не заканчиваются: несколько дней назад в результате вражеских обстрелов были ранены две женщины. Одна из них по дороге в больницу скончалась», — сообщают правоохранители.

Видео дня

«Не хочется больше рисковать», — говорят жители, попросившие полицейских об эвакуации. Среди них — 39-летняя мама пятерых детей. Семья потеряла отца, которого убило осенью вместе с двумя соседями.

Всего правоохранители вывезли из населенного пункта десять человек. Эвакуированных доставили в Лиман. В дальнейшем семьи отправились в Тернопольскую и Кировоградскую области.

Несмотря на пережитое, каждый стремится вернуться домой после победы Украины над агрессором, добавили правоохранители.