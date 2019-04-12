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Полиция Чернигова вызвала Березенко на допрос по делу о подкупе избирателей – СМИ

Сегодня, 09:58
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Полиция Чернигова вызвала Березенко на допрос по делу о подкупе избирателей – СМИ - фото

Сергей Березенко

Факт подкупа был зафиксирован в приемной политика

Полиция Чернигова вызывает на допрос народного депутата Сергея Березенко по делу о подкупе избирателей.

По данным полиции, в одном из помещений политика в Чернигове был зафиксирован очередной факт подкупа избирателей.

Нардепа вызывают на допрос 15 апреля.

В полиции подчеркнули, что участие в сомнительных схемах скупки голосов согласно статье 160 УК Украины предусматривает наказание как для скупщиков голосов, так и для тех, кто готов свой голос продать. Первым грозит до 7 лет заключения, вторым - ограничение свободы на срок до 2 лет.

Имени нардепа в полиции не назвали.

По данным издания UA: Чернигов, речь идет именно о Березенко. Там уточнили, что его приемная в городе находится на улице Магистратской, 19а.

Березенко не впервые фигурирует в деле о подкупе избирателей.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что нардеп фигурирует в данном расследовании.

Березенко отверг свою причастность к подкупу избирателей и потребовал извинений от Авакова. По словам нардепа, его процессуальный статус в уголовном производстве о нарушениях на выборах не определен.

Березенко не пришел на допрос в Нацполицию по делу об организациии схем подкупа избирателей.  Позже он пояснил, что вызов на допрос был оформлен неправильно.

Теги:   Подкуп избирателей Допрос Сергей Березенко

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