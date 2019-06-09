Полицейского, сбившего ребенка в Конотопе, поместили под стражу Сегодня, 17:49 Цей матеріал також доступний українською ТСН ТСН

В воскресенье, 9 июня, Полтавский суд отправил в СИЗО полицейского, который на служебном автомобиле сбил 10-летнего мальчика в Конотопе.

Об этом пишет ТСН.

Полицейского арестовали на два месяца с возможностью выйти под залог в 30 необлагаемых минимумов. Водитель от комментариев отказался.

Напомним, в пятницу, 7 июня, в Конотопе Сумской области водитель служебного полицейского автомобиля совершил наезд на ребенка на пешеходном переходе.

10-летнего мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачам удалось стабилизировать его состояние.

Задержанному в городе Конотоп водителю сообщено о подозрении в нарушении правил дорожного движения, в частности в превышении допустимой в черте города скорости, что привело к тяжелым последствиям.