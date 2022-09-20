В Мелитополе пьяный полицейский-коллаборант застрелил двух человек — СМИ 20 сентября, 13:00 Ночью в Мелитополе полицейский-коллаборант совершил двойное убийство (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В захваченном Мелитополе ночью во дворе дома на улице Декабристов были найдены два трупа с огнестрельными ранениями, сообщает РИА Мелитополь.

По данным издания, погибшими оказались двое мужчин 49 и 30 лет.

Источники издания рассказали, что убийство совершил 36-летний Максим Пчелкин.

Мужчина в июле стал полицейским в оккупационной полиции и получил служебный пистолет Макарова. Им же, по предварительным данным, он совершил двойное убийство в состоянии алкогольного опьянения.

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Обстоятельства происшествия уточняются.

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