В Сумской области российский обстрел убил 32-летнего полицейского, который документировал последствия предыдущей атаки 2 сентября, 19:43 Российский обстрел убил полицейского в Сумской области (Фото:avtonomer.net)

В результате обстрела российскими войсками пограничного города Середина-Буда на Сумской области погиб 32-летний полицейский. В это время он как раз документировал последствия предыдущих атак оккупантов.

Об этом сообщили в МВД Украины. В Сумской ОГА уточнили, что полицейский погиб во время атаки из артиллерии: было зафиксировано 10 взрывов.

Погибшим оказался 32-летний следователь, капитан полиции Руслан Фараонов. У него остались жена, которая служит в ювенальной полиции, и две дочери 11 и 12 лет.

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В то же время четверо гражданских получили ранения, двое из них — дети.



Ранее сегодня россияне уже обстреляли Середина-Буду Сумской области — тогда были ранены двое энергетиков.