«Готовились к такой ситуации». Полицейские участки заработали в формате Пунктов несокрушимости 23 ноября, 20:55 Нацполиция в Херсоне (Фото:Нацполиция / Facebook)

Отделения Нацполиции в регионах Украины будут работать как места обогрева. Люди также могут обратиться к полицейским в случае необходимости или сообщить о преступлениях или последствиях российских ударов.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что все подразделения полиции оборудованы генераторами и готовы принимать граждан, в том числе при необходимости для обогрева.

Видео дня

«Все правоохранительные структуры и спасатели готовились к такой ситуации. Люди должны знать: правоохранители рядом. Мы организовали средства связи полицейских по всей территории государства. Граждане, если будут чувствовать опасность, должны обратиться в полицию», — подчеркнул он.

В общей сложности более 1200 отделений полиции по всей территории Украины работают в полном режиме.

Клименко также рассказал, что количество автомобильных патрулей увеличили вдвое. Также будут дополнительно работать 3 000 патрулей пеших по всем регионам государства.

«Я призываю граждан, не имеющих связи, выходить на улицы и обращаться к полицейским с сообщениями о преступлениях в результате бомбардировок, преступления, которые могут быть совершены или совершались в темноте», — отметил Клименко.

Глава Нацполиции также призвал граждан использовать световозвращающие элементы, фликеры, фонари, чтобы водители могли видеть пешеходов в темноте.

Президент Владимир Зеленский 22 ноября заявил, что по всей Украине готовят Пункты несокрушимости.

На специальном сайте есть карта пунктов по всей стране, которая будет регулярно обновляться. Зеленский добавил, что на сайте и во всех пунктах можно будет узнать, где находится ближайшая работающая заправка, банковское отделение, аптека и магазин.

