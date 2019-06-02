Полицейские признают вину. Бабушка тяжело раненного пятилетнего мальчика рассказала новые детали стрельбы Сегодня, 18:56 Цей матеріал також доступний українською Кадр видео ТСН via YouTube Вход в реанимационное отделение, в котором находится раненый мальчик Кадр видео ТСН via YouTube

Бабушка пятилетнего мальчика, который был тяжело ранен в Переяславе-Хмельницком, Александра Тлявова сообщила журналистам, что полицейские, которые в него стреляли, были очень пьяны.

«Идет следствие. Начальник нашего райотдела приезжал в реанимацию к нам и говорил, что они признают вину, но они такие пьяные, что они не знают, кто это сделал. Они были без сознания пьяны. Просто развлекались», — передает ее слова Громадське.

Она подчеркнула, что родственники мальчика не допустят, чтобы полицейские избежали наказания.

«Однозначно, они будут сидеть. Мы не допустим, чтобы они вышли или под залог, или чтобы вообще их оправдали. Такого оправдания нет. Я еще понимаю, если авария. Но просто напиться и такое сделать…», — заявила Тлявова.

По ее словам, врачи не отходят от раненного ребенка ни на секунду и не делают прогнозов относительно его состояния даже на ближайшие полчаса.

«В 12 ночи его забрали на операцию, в 2:40 его должны были с операции вывезти, а потом только через полтора часа врачи вышли к нам. Все, что они могут сказать, это только два слова: „Очень тяжелый“», — рассказала женщина.

По ее словам, пуля остается в мозгу мальчика и ее, вероятно, не смогут достать.

«Черепная коробка полностью раздроблена. Пуля отрикошетила, побила всю черепную коробку и застряла в мозге. Ее не могут достать, и она, вероятно, там так и останется. Сделали трепанацию, убрали все эти кости и полностью все повычищали. Я так понимаю, что голова сейчас открыта, чтобы отека сильного не было», — сказала бабушка ребенка.

Напомним, 31 мая в Переяславе-Хмельницком в больницу привезли пятилетнего мальчика с травмой головы. Работники полиции сначала утверждали, что мальчик получил травму в результате падения. Однако медики обнаружили пулевое ранение, повлекшее перелом костей черепа и повреждения головного мозга. Сообщалось, что мальчик в очень тяжелом состоянии на аппарате искусственного дыхания, ему сделали операцию. По данному факту открыло уголовное производство Государственное бюро расследований. Двоих полицейских, подозреваемых в стрельбе, задержали. Глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что подозреваемые находились вне службы и были пьяны. На сайте полиции Киевской области сказано, что полицейский «пристреливал» ружье во дворе и пуля случайно попала в соседний двор, где находился пострадавший мальчик.