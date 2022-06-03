Уволены все полицейские, которые остались на временно оккупированной территории Украины

3 июня, 15:38
Цей матеріал також доступний українською
Все полицейские, оставшиеся на временно оккупированной территории Украины, уволены (Фото:www.radiosvoboda.org)

Все полицейские, оставшиеся на временно оккупированной территории Украины, уволены (Фото:www.radiosvoboda.org)

В Нацполиции заявили, что все сотрудники полиции, оставшиеся на временно оккупированной территории Украины, уволены.

Война России против Украины — главные события 3 июня

Глава Нацполиции Игорь Клименко подписал соответствующий приказ, сообщает Интерфакс-Украина.

Читайте также:
100 дней, превзошедшие годы других войн. Десять цифр, раскрывающих последствия первых месяцев российского вторжения в Украину

«Все полицейские, оставшиеся на оккупированной территории, уволены из рядов Нацполиции», — говорится в сообщении.

Видео дня
https://www.youtube.com/embed/3Pq9cY2irZc

В Нацполиции добавили, что были определены места дислокации, куда должны были прибыть сотрудники с оккупированных территорий.

«Не прибывшие и оставшиеся на оккупированных территориях уволены со службы», — заявили в ведомстве.

Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Полиция Увольнение Нацполиция Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X