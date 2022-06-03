Уволены все полицейские, которые остались на временно оккупированной территории Украины
Все полицейские, оставшиеся на временно оккупированной территории Украины, уволены (Фото:www.radiosvoboda.org)
В Нацполиции заявили, что все сотрудники полиции, оставшиеся на временно оккупированной территории Украины, уволены.
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Глава Нацполиции Игорь Клименко подписал соответствующий приказ, сообщает Интерфакс-Украина.
«Все полицейские, оставшиеся на оккупированной территории, уволены из рядов Нацполиции», — говорится в сообщении.
В Нацполиции добавили, что были определены места дислокации, куда должны были прибыть сотрудники с оккупированных территорий.
«Не прибывшие и оставшиеся на оккупированных территориях уволены со службы», — заявили в ведомстве.
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