Уволены все полицейские, которые остались на временно оккупированной территории Украины 3 июня, 15:38 Цей матеріал також доступний українською Все полицейские, оставшиеся на временно оккупированной территории Украины, уволены (Фото:www.radiosvoboda.org)

В Нацполиции заявили, что все сотрудники полиции, оставшиеся на временно оккупированной территории Украины, уволены.

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Глава Нацполиции Игорь Клименко подписал соответствующий приказ, сообщает Интерфакс-Украина.



«Все полицейские, оставшиеся на оккупированной территории, уволены из рядов Нацполиции», — говорится в сообщении.

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В Нацполиции добавили, что были определены места дислокации, куда должны были прибыть сотрудники с оккупированных территорий.

«Не прибывшие и оставшиеся на оккупированных территориях уволены со службы», — заявили в ведомстве.

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