Полицейские избили священника в Тернопольской области - УПЦ МП Вчера, 22:31 991 Цей матеріал також доступний українською Информационно-просветительский отдел УПЦ МП У храма произошло столкновение между сторонниками ПЦУ и представителями УПЦ МП Информационно-просветительский отдел УПЦ МП

Неизвестные мужчины вместе с полицией избили священника Свято-Преображенского храма села Гнездичное Збаражского района Тернопольской области.

Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ МП.

В воскресенье утром у храма произошло столкновение между сторонниками Православной церкви Украины и представителями религиозной общины УПЦ МП.

В УПЦ МП утверждают, что перед началом богослужения возле церкви начали собираться сторонники ПЦУ, которые "сорвали Божественную литургию верующим" УПЦ МП. Они также сообщили, что полиция “приняла сторону активистов ПЦУ”.

“Полиция пошла в наступление. Меня били, верующих толкали. А потом пришли какие-то мужчины в защитные форме с красно-черными нашивками и начали нас всех разбрасывать. Медицинские работники зафиксировали избиение всего тела - голова, грудь, руки”, - рассказал председатель религиозной общины.

13 января активисты провели собрание села, на котором часть присутствующих проголосовала за переход в новую ПЦУ. Религиозная же община решила остаться в лоне Украинской Православной Церкви.

Предстоятель ранее сообщал, что сторонам удалось договориться о мирном сосуществовании. Представители ПЦУ обещали, что захвата храма УПЦ не будет.