Полевой офис консультативной миссии ЕС в Мариуполе подвергся обстрелу со стороны России — Боррель

30 марта, 05:22
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Город Мариуполь под обстрелами оккупантов, 28 марта (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Город Мариуполь под обстрелами оккупантов, 28 марта (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Полевой офис Консультативной миссии Европейского Союза в Украине (КМЕС), находящийся в Мариуполе, подвергся обстрелу со стороны России.

Об этом говорится в заявлении Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

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Офис и оборудование серьезно повреждены. Члены миссии не пострадали.

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«Мы решительно осуждаем эти атаки, а также любые атаки, направленные против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры. Мы требуем от России немедленного прекращения военного наступления и безоговорочного вывода всех сил и военной техники со всей территории Украины, как того требуют резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и предписания Международного Суда», — заявил Боррель.

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Среда, 30 марта — 35-й день с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Мариуполь находится в осаде россиян с 1 марта. В городе нет воды, света, тепла и связи. Многие не могут найти родных, которые остались в городе после начала полномасштабного вторжения России. Погибших, которых некому похоронить, коммунальные службы хоронят в братских могилах.

Россия создала в Мариуполе гуманитарную катастрофу, постоянно его обстреливая и не пропуская гуманитарные грузы. По данным горсовета, за почти четыре недели блокады Мариуполя российскими оккупантами в городе погибли почти 5000 жителей. В осаде остаются 170 тысяч жителей.

Срывая украинские гуманитарные коридоры, Россия силой вывозит жителей Мариуполя на свою территорию: в горсовете заявили, что депортированы уже более 20 тысяч человек.

Редактор: Татьяна Литвинчук

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Теги:   Евросоюз Мариуполь Жозеп Боррель Война России против Украины

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