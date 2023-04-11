Полеты над Украиной возобновят сразу после завершения войны — Украэрорух 11 апреля, 19:52 Украина готовится снова открыть воздушное пространство после войны (Фото:REUTERS/Michaela Rehle)

Украина откроет воздушное пространство сразу после завершения военных действий и победы в полномасштабной войне, развязанной Россией. Об этом сообщил Украэрорух во вторник, 11 апреля.

Ранее Европейская организация по безопасности аэронавигации спрогнозировала, что воздушное пространство Украины, закрытое 24 февраля 2022 года в связи с агрессией России, не будет открыто до 2029 года.



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В Украэрорухе отметили, что прогноз Евроконтроля основан на теперешней ситуации в авиационной отрасли и конфигурации маршрутов. Он учитывает закрытие воздушного пространства Украины, ограничение полетов над Молдовой (из соображений безопасности), Россией и Беларусью (санкции), сокращение полетов в Польше, балтийских и скандинавских странах, увеличение частоты полетов в юго-восточной части Европы (из-за облета закрытых зон) и так далее.

Украэрорух объяснил, что Евроконтроль при создании прогнозов не генерирует и не использует военные прогнозы либо аналитику, не учитывает другие непредвиденные события, которые могут негативно повлиять на развитие авиации.

«Учитывая факт военной агрессии РФ на территории Украины, специалисты Евроконтроля на основе этих актуальных входных данных сделали предположение до конца горизонта планирования — то есть до 2029 года. После появления новых объективных факторов, таких как завершение войны и переформатирование сети маршрутов, прогноз Евроконтроля будет обновлен с использованием новых данных», — уточнили в организации.

В Украэрорухе подчеркнули, что Украина готовится возобновить полеты в своем небе и уже разработала план мероприятий по возобновлению аэронавигационного обслуживания.