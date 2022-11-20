Скрываются от уголовной ответственности. Полтысячи коллаборантов из Херсонской и Запорожской областей вывезли в Крым 20 ноября, 17:51 Херсонская область (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Оккупанты вывезли в Крым 500 коллаборантов из временно оккупированных районов Херсонской и Запорожской областей.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что они были расселены в двух пансионатах в Севастополе.

Большинство предателей скрывается на полуострове от уголовной ответственности.

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Также по данным Центра, ранее оккупанты вывезли из Железного Порта в Скадовск Херсонской области семьи россиян, которых завезли в регион из-за отказа местных сотрудничать с врагом. Около 50 россиян были расквартированы в пансионатах, захваченных россиянами в первые дни оккупации.