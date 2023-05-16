«Мы достали уже многих». Буданов признал, что ГУР причастна к подрыву публичных личностей в России 16 мая, 18:07 Кирилл Буданов (Фото:Jessica Koscielniak / USA TODAY via Reuters)

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов признал, что украинская разведка причастна к подрыву публичных личностей в России.

В интервью проекту Разные люди у Буданова спросили, являются ли целями для ГУР топ-пропагандисты РФ Владимир Соловьев, Маргарита Симоньян и другие.

«Мы достали уже многих. Есть публичные медийные случаи, которые стали достоянием общественности», — сказал он.

Видео дня

На уточняющий вопрос, причастны ли украинские разведчики к покушению на военного преступника Захара Прилепина, Буданов отказался отвечать.

«Если вы у меня спрашиваете про конкретные личности, тогда я должен вам ответить, как классически отвечают спецслужбы мира: мы не можем комментировать данную ситуацию, подтвердить или опровергнуть», — сказал глава украинской разведки.

Ранее Буданов говорил, что украинские спецслужбы убивали и будут убивать россиян где угодно в мире до полной победы Украины.

6 мая, в Нижегородской области РФ взорвали автомобиль террориста Захара Прилепина. В результате взрыва погиб его охранник, а сам Прилепин был ранен. Он заявил, что у него сломаны обе ноги «и еще там что-то». Ответственность за попытку ликвидации Прилепина взяло на себя партизанское движение Атеш.

Также российский пропагандист Владлен Татарский умер в результате взрыва на своем «творческом вечере» в кафе в Санкт-Петербурге 2 апреля. Бомбу на встречу с пропагандистом якобы пронесла девушка по имени Дарья Трепова. Взрывчатка была спрятана в статуэтке, которую она подарила Татарскому. В украинской разведке говорили, что ответственность за смерть Татарского несет российский диктатор Владимир Путин и его режим.

Ночью 20 августа в Подмосковье подорвался автомобиль с Дарьей Дугиной, дочерью «идеолога Путина» Александра Дугина, которая, как и отец, активно занималась пропагандой, оправдывала войну РФ против Украины и выступала за геноцид украинского народа. Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что Украина не причастна к убийству Дугиной.

