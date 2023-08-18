«Эффективно сработали». Нацполиция предотвратила нападение на заместителя руководителя Государственной налоговой службы — Клименко 18 августа, 12:06 На заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура совершили покушение на убийство (Фото:Даниил Гетманцев/Telegram)

Министр внутренних дел Игорь Клименко подтвердил, что Национальная полиция предотвратила нападение на заместителя руководителя Государственной налоговой службы.



Об этом он заявил в Telegram.

По его словам, фигуранты были задержаны в результате эффективной работы оперативников уголовного розыска.

Клименко пообещал, что впоследствии полиция сообщит больше информации.

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Ранее народный депутат, председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщал, что в четверг, 17 августа, на заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура совершили покушение на убийство.

Он отмечал, что заказчиками убийства были «схемщики, потерявшие бизнес и перешедшие черту».