Ермолаев после покушения в Монако заявил, что «не хочет провести остаток жизни в страхе»

Вадим Ермолаев заявил, что не знает, кто может стоять за атакой (Фото: REUTERS/Александр Диму)

Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, пострадавший в результате взрыва в Монако 29 июня, заявил, что до нападения не знал об угрозе своей жизни . Он отказался комментировать версию о возможной причастности украинских властей, подчеркнув, что не хочет спекулировать на эту тему до завершения следствия.

В письменном интервью изданию Nice-Matin он рассказал о состоянии своего здоровья и ходе расследования.

Ермолев до сих пор находится в больнице после нападения, произошедшего 29 июня в Монако. По его словам, он чувствует себя лучше и надеется покинуть медицинское учреждение в ближайшие недели.

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«Случившееся глубоко потрясло меня. Это чрезвычайно тяжелое испытание для меня, моей семьи и близких», — заявил бизнесмен, добавив, что сейчас сосредоточен на восстановлении и сотрудничестве со следствием.

Ермолев отметил, что до покушения у него не было оснований полагать, что его жизни что-то угрожает, особенно в Монако.

Комментируя версии о возможных заказчиках нападения, бизнесмен заявил, что не знает, кто может стоять за атакой, и не хочет публично выдвигать предположения, чтобы не помешать расследованию.

«Я не хочу ни строить догадки, ни каким-либо образом вмешиваться в текущее расследование», — сказал он.

Ермолев также отказался комментировать предположения о возможной причастности украинского государства к покушению после задержания в Киеве двух сотрудников спецслужб, подозреваемых в причастности к этому делу.

Отдельно бизнесмен опроверг возможную связь между нападением на него и уголовным делом в отношении его сына Артура, касающимся Milton Group и мошеннических кол-центров. По его словам, дело сына не связано с Milton Group, а сам он не был фигурантом эстонского производства и не имел отношения к инкриминируемым фактам.

«Как любой отец, я очень тяжело переживаю то, что мой сын столкнулся с серьезными юридическими проблемами. Но Артур — взрослый человек. Он живет своей жизнью, и я не вижу никаких доказательств, которые могли бы связать его дело с нападением на меня», — сказал бизнесмен.

Ермолев заявил, что планирует и дальше жить в Монако, однако признал: пока следствие не завершено, невозможно точно сказать, сохраняется ли угроза для него и его семьи.

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«Мы не хотим провести остаток жизни, скрываясь и живя в страхе», — подчеркнул он, выразив надежду, что расследование поможет установить все обстоятельства нападения.

Покушение на Ермолаева в Монако — главное

29 июня в жилом доме в Монако прогремел мощный взрыв. Французские СМИ сообщили, что в результате взрыва пострадали Вадим Ермолаев, его спутница Анна Насобина и 13-летний сын бизнесмена. 4 июля местное издание Nice-Matin сообщило, что тяжелораненая Насобина находится в критическом состоянии, а сам Ермолаев вышел из комы.

Украинский бизнесмен и один из крупнейших застройщиков Днепра Ермолаев в 2019 году отказался от украинского гражданства, получив гражданство Кипра. В 2023 году президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных санкций в отношении Ермолаева.

В нападении на него подозревали украинку Анастасию Березовскую, которую Интерпол объявил в розыск. 7 июля стало известно, что тело Березовской нашли под Киевом. В ее убийстве подозревают бывшего сотрудника правоохранительных органов и действующего сотрудника ГУР — обоих задержали и заключили под стражу.

10 июля президент Зеленский заявил, что в ближайшие дни заслушает дополнительные доклады о ходе расследования, которое назвал резонансным.

17 июля СБУ восстановила удаленную запись с камеры видеонаблюдения, которая может стать ключевым доказательством по делу о покушении на убийство в Монако. В настоящее время проводятся неотложные следственные действия.