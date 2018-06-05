Покушение на Устименко: обнародованы фото нападавших

Нападение на члена общественного совета при НАБУ, лидера одесской ячейки Автомайдана Виталия Устименко расследуют как покушение на убийство.

Об этом сообщил советник руководителя Одесской полиции Руслан Форостяк.

"По факту нападения на активиста Виталия Устименко открыто уголовное производство по статье "Покушение на убийство" (предусмотрено ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины)", - заявил он на своей странице в Facebook.

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Представитель Национальной полиции Ярослав Тракало в комментарии Украинской правде добавил, что у полиции есть фото нападавших. "Есть фото. Устанавливаются их личности. Злоумышленники разыскиваются", - сказал он.

Автомайдан обнародовал фото нападавших.

Напомним, что днем 5 июня на руководителя ВО Автомайдан Одесская ячейка Виталия Устименко было совершено нападение двумя лицами, когда он выходил из помещения Одесской областной государственной телерадиокомпании. В результате нападения мужчине разбили голову и порезали бедро.

Жизни активиста ничего не угрожает.