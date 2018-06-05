Покушение на Устименко: активист на месте инцидента рассказал об обстоятельствах нападения - видео

Устименко получил ранение в бедро и травму головы

Общественный активист и члена Совета общественного контроля НАБУ Виталий Устименко, на которого во вторник, 5 июня, было совершено вооруженное нападение, рассказал об обстоятельствах покушения.

Соответствующее видео было опубликовано на Facebook Олегом Шпаком.

"Только что на меня двое напали. Пытались попасть ножом по почкам, как я понял. Пробили мне ногу, бедро", - рассказал Устименко, добавив, что нападавшие были похожи на "спортсменов".

При этом, судя по видео, активист также получил травму головы.

По словам очевидцев, злоумышленники ожидали Устименко на месте довольно долго.

Ранее сообщалось, что в Одессе неизвестные напали с ножом на активиста Автомайдана Виталия Устименко.