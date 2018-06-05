05 июня 2018, вторник

Покушение на Устименко: активист на месте инцидента рассказал об обстоятельствах нападения - видео

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Устименко получил ранение в бедро и травму головы
Скриншот

Устименко получил ранение в бедро и травму головы

Общественный активист и члена Совета общественного контроля НАБУ Виталий Устименко, на которого во вторник, 5 июня, было совершено вооруженное нападение, рассказал об обстоятельствах покушения.

Соответствующее видео было опубликовано на Facebook Олегом Шпаком.

"Только что на меня двое напали. Пытались попасть ножом по почкам, как я понял. Пробили мне ногу, бедро", - рассказал Устименко, добавив, что нападавшие были похожи на "спортсменов".

При этом, судя по видео, активист также получил травму головы.

По словам очевидцев, злоумышленники ожидали Устименко на месте довольно долго.

Ранее сообщалось, что в Одессе неизвестные напали с ножом на активиста Автомайдана Виталия Устименко.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове