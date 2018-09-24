Покушение на умышленное убийство активиста Михайлика. С какой деятельностью одессита может быть связано нападение

После акции протеста в субботу Миша возвращался домой один, когда и было совершено нападение

Нападение на одесского активиста Олега Михайлика квалифицировали как покушение на умышленное убийство. В субботу, 22 сентября, вечером в него стреляли из огнестрельного оружия, сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции Одесской области. Михайлик находится в больнице. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Накануне утром пострадавший пришел в себя, его состояние стабилизировалось. Его перевели в палату после операции. Коллеги Миши не исключают, что ему понадобится еще одна операция, говорится в заявлении политической партии Сила людей, с которой сотрудничает Миша.

Олег Михайлик известен своей позицией против представителей одесской местной власти

Полиция Одесской области готовит ходатайство о назначении ряда судебных ескпертиз, в том числе баллистической для установления оружия, из которого совершено покушение на убийство.

Активисту предоставили охрану, сообщил советник начальника главного управления Нацполиции Одесской области. Он рассказал и о версиях, которые рассматривают правоохранители.

Врачи решают, оперировать Михайлика, чтобы извлечь пулю, сообщил глава политсовета Силы людей Александр Солонтай. В пятницу и субботу в Одессе прошли акции протеста против незаконной застройки, рассказал глава политсовета.

Версии нападения

После акции протеста в субботу Михайлик возвращался домой один, когда и произошло нападение. Олег Михайлик известен своей позицией против представителей местной власти в Одессе, отметил Солонтай.

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В то же время на прошлой неделе одесские активисты заявили о необходимости отставки руководства городской полиции и областной прокуратуры. Нападавшие могли воспользоваться и этими обстоятельствами. А значит версий покушения может быть много, считает Солонтай.

"От правоохранителей жду ответа в ближайшие часы, была ли это стихийная акция, или же спланированное убийство. Пуля не задела сердце, прошла через руку, застряла в теле. Поэтому врачи говорят, что есть все шансы его спасти. Там был критический момент, потому что нужно было вытянуть пострадавшего из шокового состояния и привести его в сознание", - отметил Солонтай.

Акция протеста

В воскресенье состоялась акция протеста в поддержку расследования покушения на Михайлика. Еще одна акция была объявлена ​​сегодня, сообщил коллега Олега Михайлик, глава Одесской областной организации партии Сила людей Игорь Бычков.

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Пикетировали главное управление национальной полиции. Среди требований - отстранение от должностей руководителей местной полиции и областной прокуратуры. Акцию объявили бессрочной и призвали собираться у здания одесской Нацполиции ежедневно.

Активисты неоднократно обращались с заявлениями о незаконности строительства, но реакции не было

Активисты выступили с открытым заявлением, в котором призвали руководство государства и силовых органов отреагировать на нарушение прав представителей гражданского общества и журналистов в Одессе.

В субботу в Одессе на пляже Ланжерон состоялась акция протеста против застройки. Около 200 активистов снесли забор на стройплощадке, где возводится высотный дом, сообщило агентство УНИАН. Активисты заявили, что неоднократно обращались с заявлениями о незаконности строительства, но реакции не было. Между ними и полицией произошли столкновения. В правоохранителей бросили петарды, на что они ответили слезоточивым газом.

Покушение на Олега Михайлика - уже не первое нападение на активистов в Одессе. Только за последние полгода в городе было не менее 5 таких нападений.

Нападения в Одессе

В конце мая двое мужчин напали на бывшего главу Правого сектора Сергея Стерненка. Защищая себя, он нанес смертельный удар одному из нападавших. Второго впоследствии отпустили, он проходит по делу как свидетель. Это было третье нападение на Стерненка в течение двух месяцев. Полиция четыре раза отказала ему в предоставлении охраны.

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В начале июня в Одессе напали на активиста местного Автомайдана и члена общественного совета НАБУ Виталия Устименко. Нападавшие начали бить его в голову, повалили на асфальт, а затем ранили ножом.

В Нацполиции заявили, что расследуют дело как покушение на убийство и имеют фото преступников. Устименко предоставили охрану только через две недели после нападения. В начале августа в Одессе произошло еще одно нападение на активистов. На автомобиль, на котором ехали представители Народного движения Украины, наехал грузовик.

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Активисты Михаил Кузаконь и Григорий Козьма утверждали, что нападающего ждал сообщник на мопеде. В результате столкновения автомобилей представители Народного движения Украины не пострадали. Полиция расследует наезд как покушение на убийство.