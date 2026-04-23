Нанес удары ножом в шею. На Буковине задержали подозреваемого в покушении на военнослужащих ТЦК

23 апреля, 14:13
На Буковине мужчина нанес удары ножом в шею военнослужащим ТЦК (Фото: Черновицкий областной ТЦК и СП via Facebook)

На Буковине мужчина нанес удары ножом в шею военнослужащим ТЦК (Фото: Черновицкий областной ТЦК и СП via Facebook)

На Буковине 29-летнему мужчине сообщили о подозрении в покушении на умышленное убийство военнослужащих и хулиганстве. По данным следствия, в ходе спора подозреваемый достал нож и нанес обоим работникам ТЦК и СП несколько ударов в область шеи.

Об этом в четверг, 23 апреля, сообщили в Черновицкой областной прокуратуре.

По данным следствия, 20 апреля недалеко от села Струмок Днестровского района Черновицкой области во время перевозки мужчины в мобилизационный центр между ним и двумя военнослужащими районного ТЦК и СП (33 и 51 лет) возник конфликт, в ходе которого подозреваемый ранил их ножом в шею.

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После нападения мужчина также повредил служебный автомобиль ТЦК и, продолжая сопротивляться, ударил одного из военнослужащих гаечным ключом в предплечье.

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Двум военнослужащим оказали медицинскую помощь, сейчас их жизни ничего не угрожает.

Нападающего взяли под стоит.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину полиция зафиксировала более 600 нападений на военнослужащих ТЦК и СП. За последний год количество таких атак только возросло.

Статистика нападений с февраля 2022 года:

  • 2022 — 5 нападений
  • 2023 — 38 нападений
  • 2024 — 118 нападений
  • 2025 — 341 нападение
  • январь-апрель 2026 — более 117 нападений.
NV
Инфографика: NV
Редактор: Виктория Горевая

Теги:   ТЦК и СП Разбойное нападение Мобилизация Буковина Нападение с ножом

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