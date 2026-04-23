Нанес удары ножом в шею. На Буковине задержали подозреваемого в покушении на военнослужащих ТЦК
На Буковине мужчина нанес удары ножом в шею военнослужащим ТЦК (Фото: Черновицкий областной ТЦК и СП via Facebook)
На Буковине 29-летнему мужчине сообщили о подозрении в покушении на умышленное убийство военнослужащих и хулиганстве. По данным следствия, в ходе спора подозреваемый достал нож и нанес обоим работникам ТЦК и СП несколько ударов в область шеи.
Об этом в четверг, 23 апреля, сообщили в Черновицкой областной прокуратуре.
По данным следствия, 20 апреля недалеко от села Струмок Днестровского района Черновицкой области во время перевозки мужчины в мобилизационный центр между ним и двумя военнослужащими районного ТЦК и СП (33 и 51 лет) возник конфликт, в ходе которого подозреваемый ранил их ножом в шею.
После нападения мужчина также повредил служебный автомобиль ТЦК и, продолжая сопротивляться, ударил одного из военнослужащих гаечным ключом в предплечье.
Двум военнослужащим оказали медицинскую помощь, сейчас их жизни ничего не угрожает.
Нападающего взяли под стоит.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину полиция зафиксировала более 600 нападений на военнослужащих ТЦК и СП. За последний год количество таких атак только возросло.
Статистика нападений с февраля 2022 года:
- 2022 — 5 нападений
- 2023 — 38 нападений
- 2024 — 118 нападений
- 2025 — 341 нападение
- январь-апрель 2026 — более 117 нападений.