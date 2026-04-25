«Мы выжили, видимо, чудом». Флеш — о покушении на себя и его семью, переход Россией красной линии и ответ, который планирует со спецслужбами
Советник министра обороны Украины Сергей (Флеш) Бескрестнов в больнице после атаки БпЛА 20 апреля 2026 года (Фото: Сергей Флеш / Facebook)
Советник министра обороны Сергей Бескрестнов с позывным Флеш в интервью Radio NV — о покушении на себя и ответ, который готовит вместе с украинскими спецслужбами
— Вы в больнице. Начнем с самого важного: как вы себя чувствуете, как вы после той атаки?
— Морально очень тяжело, во-первых. Прямое попадание шахеда — это, действительно, очень ужасная вещь. И сейчас у меня проблема с ногой, очень тяжелый разрыв связок. Я, видимо, несколько месяцев буду в гипсе, но надо же работать. Это, я думаю, не очень будет мне мешать.