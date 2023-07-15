«Они нам не нужны». Офис президента отреагировал на российский фейк о «покушении» на Симоньян и Собчак 15 июля, 21:43 Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал так называемое покушение против российской пропагандистки Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак (Фото:REUTERS/Анна Войтенко)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал российский фейк о покушении на пропагандистку Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак.

Свое мнение он высказал во время эфира национального телемарафона в субботу, 15 июля.

«Они нам абсолютно точно не нужны. Они ни на что не влияют. Они не играют сегодня какую-то важную роль в том, что происходит, и в рамках войны в целом, и в рамках потери Россией позиций в глобальном смысле. Они лишены смысла», — заявил он.

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Подоляк добавил, что все, что делают пропагандистка Симоньян и журналистка Собчак — это на их «достаточно странную аудиторию».

В субботу, 15 июля, российская ФСБ сообщила, что задержала исполнителей, которые готовили «покушение» на пропагандистку Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак.

По версии спецслужб страны-агрессора РФ, к этому причастна организация Параграф-88 с ячейками в Ростове и Москве, которая сотрудничала с СБУ, а каждое убийство «оценили» в 1,5 миллиона рублей.

Позже стало известно, что ФСБ задержала семь человек за причастность так к называемому покушению.