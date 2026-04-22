В СБУ заявили, что информацию для покушения на Стерненко помог собирать сотрудник полиции

Информацию для покушения на активиста Сергея Стерненко , который сейчас является советником министра обороны, помог собирать сотрудник полиции с помощью системы городского видеонаблюдения Безопасный город.

Об этом заявил начальник Главного следственного управления СБУ Андрей Швец в интервью Цензор.нет.

По его словам, система может фиксировать изображения с тысяч камер по Киеву и распознавать людей.

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Как рассказал Швец, в 2023 году российский диктатор Владимир Путин ввел план Диверсионный шум, для выполнения которого россияне начали искать исполнителей преступлений.

«Поскольку СБУ в первые годы полномасштабного вторжения „прочистила“ ряды их идейных сторонников и ждунов, то они перешли на новый вид мотивации — за деньги», — рассказали в СБУ.

По словам Швеца, россияне начинали с поджогов автомобилей, ТЦК и отделений Укрпошты, а затем начали использовать своих агентов как переносчиков самодельных взрывных устройств и как террористов-смертников.

В апреле Служба безопасности завершила досудебное расследование и передала в суд обвинительный акт в отношении женщины, которая 1 мая 2025 года совершила покушение на Стерненко.

Фигурантка дела обвиняется по статьям 111, 115, 263 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, законченное покушение на убийство из корыстных побуждений, совершенное на заказ по предварительному сговору группой лиц, ношение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов). Женщине грозит до 15 лет заключения.

По данным следствия, жительница Киева была завербована российскими спецслужбами и в апреле 2025 года по заказу РФ начала следить за Сергеем Стерненко. Для этого она поселилась в том самом жилом комплексе, где жил волонтер.

В момент выхода Стерненко из дома женщина произвела несколько выстрелов, одна из пуль попала ему в ногу. Раненого Сергея Стерненко прооперировали, пуля, попавшая ему в ногу, прошла навылет.