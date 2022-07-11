«Следующее будет то, что нужно». В Одесской ОВА рассказали подробности неудачного покушения на гауляйтера Сальдо 11 июля, 16:30 Владимир Сальдо (Фото:IZ.RU / Telegram)

Во временно оккупированной Херсонской области партизаны совершили покушение на гауляйтера Владимира Сальдо, сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

В Telegram он подтвердил попытку покушения, о которой пишут пропагандистские росСМИ.

Он добавил, что автомобиль коллаборанта хотели взорвать с помощью самодельной бомбы, но оккупантам удалось обнаружить устройство.

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«Ничего, Сальдо. Это уже не первое покушение на тебя. Следующее будет то, что нужно», — написал Братчук.

Сальдо — пророссийский коллаборант, бывший мэр Херсона (2002—2012) и экс-нардеп Украины. После полномасштабного вторжения перешел на сторону РФ, а 26 апреля оккупанты назначили его псевдогубернатором Херсона.

29 апреля прокуратура Украины сообщила Сальдо о подозрении в госизмене.

14 июня уже сообщалось о попытке покушения на Сальдо, но коллаборант тогда утверждал, что никакого покушения не было.

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