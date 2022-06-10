Возле офиса главаря боевиков Пушилина в Донецке произошел взрыв — советник мэра Мариуполя

10 июня, 16:43
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Денис Пушилин (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Денис Пушилин (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Донецке произошел взрыв возле офиса главаря террористической организации «ДНР» Дениса Пушилина, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрюшенко.

«В Донецке раздался взрыв возле офиса главы оккупационной администрации Донецкой области Пушилина. Подробностей пока нет», — написал он в Telegram.

Андрюшенко напомнил, что уже три дня Россия меняет руководство на временно захваченных территориях, где местных коллаборантов меняют на россиян.

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«И тут взрыв у офиса Пушилина. Совпадение? Не думаю. Стоит вспомнить как закончили все эти Паши Губаревы, Захарченко и Гиви с Моторолами. Поэтому, коллаборанты. Сдавайтесь пока не поздно. Хотя бы останетесь в живых», — добавил Андрюшенко.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Донецк ДНР Мариуполь Денис Пушилин

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