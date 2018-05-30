Покушение на правду. Мининформполитики отреагировало на убийство журналиста Бабченко

Убийство российского журналиста Аркадия Бабченко является покушением на свободу и правду, заявили в Министерстве информационной политики.

"Это не просто убийство выдающегося человека. Это покушение на свободу, покушение на правду. И его исполнители, как и его заказчики, обязательно должны быть наказаны", - говорится в заявлении ведомства.

Мининформполитики также выразило соболезнования родным, близким и друзьям журналиста.

Напомним, 29 мая в Киеве неизвестный застрелил российского журналиста Аркадия Бабченко. Убийца сделал несколько выстрелов в спину на пороге его квартиры.

Следственный комитет Российской Федерации начал расследование убийства. Также ОБСЕ призвала украинские правоохранительные органы немедленно расследовать преступление. Глава СБУ Василий Грицак пообещал днем 30 мая обнародовать детали преступления.

В полиции сообщили, что очевидная версия убийства - это профессиональная деятельность журналиста.

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Аркадий Бабченко - российский военный журналист, издатель журнала Искусство войны. В 2017 году оппозиционный к российским властям Бабченко покинул Россию и переехал сначала в Чехию, а потом в Украину.

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