Агрессии стало больше. В Украине в этом году открыли 270 производств из-за насилия в отношении полицейских — представитель Нацполиции 11 сентября, 19:15 Евгений Пикалов, руководитель департамента внутренней безопасности Нацполиции (Фото:Александр Медведев / NV)

Среди наиболее распространенных случаев противостояния граждан и патрульных — сопротивление работникам МВД, угрозы в адрес полицейских и покушение на их жизнь.

За девять месяцев 2023 года в Национальной полиции зарегистрировали 270 уголовных производств по факту применения насилия к полицейским.

Об этом в интервью NV рассказал Евгений Пикалов, глава Департамента внутренней безопасности (ДВБ) Нацполиции.



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«У нас не ведется статистика по количеству применения спецсредств к нарушителям. А по уголовным производствам — в текущем году по факту совершения насилия в отношении полицейских по нашим материалам начато 270 уголовных производств», — сказал он.



В прошлом году, по его словам, таких производств было меньше — 230.



Пикалов добавил, что наиболее распространенные случаи противостояния граждан и полиции подпадают под три статьи Уголовного кодекса: сопротивление работнику правоохранительного органа ст. 342 УКУ), угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа(ст. 345 УКУ), покушение на жизнь работника правоохранительного органа (ст. 348 УКУ).



«У нас, что в 2021 году, что в 2022-м, что в 2023-м более 70% уголовных производств, начатых в рамках защиты системы, — это именно угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа», — пояснил руководитель ДВБ.



Пикалов также рассказал, что каждое утро принимает отчет от дежурных по всем чрезвычайным происшествиям с участием сотрудников полиции. «И подобные ситуации, где есть злостное сопротивление, неповиновение, нанесение телесных повреждений работнику полиции, случаются почти каждый день», — добавил он.

