Покушение на одесского активиста Устименко: подозреваемые заявили, что являются военнослужащими ВСУ

Одного из подозреваемых арестовали почти на два месяца

Подозреваемые в покушении на лидера одесской ячейки организации Автомайдан Виталия Устименко заявили, что служат в Вооруженных силах Украины.

Об этом они сообщили во время заседания Киевского районного суда Одессы по избранию им меры пресечения. Одного из подозреваемых, жителя Кривого Рога Станислава Р., суд постановил взять под стражу сроком на 53 дня, передает Думская.

"Они свою вину не признают, говорят, что являются действующими военнослужащими 54-й отдельной механизированной бригады и в Одессе раньше никогда не были", - цитирует издание заявление подозреваемых.

Источник в прокуратуре сообщил Думской, что подозреваемые являются бывшими бойцами полка Азов. "Оба ранее служили в полку Азов. После демобилизации их зачислили в ряды Национального корпуса", - рассказал собеседник.

По его информации, следствие рассматривает версию, что нападение на Устименко заказал лидер одесской псевдопатриотической организации, которому он мешал. "А он, этот лидер, в свою очередь тесно связан с воротилами строительного бизнеса", - добавил источник в прокуратуре.

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Напомним, что 25 сентября правоохранители задержали двоих подозреваемых в причастности к нападению на лидера одесской ячейки Автомайдана Виталия Устименко.

5 июня на члена общественного совета при НАБУ, лидера одесской ячейки Автомайдана Виталия Устименко было совершено нападение. Двое неизвестных разбили ему голову и порезали бедро. Нападение расследуют как покушение на убийство.