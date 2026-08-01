Народный депутат от фракции Голос, секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко рассказал в интервью Radio NV о покушении на командира 2-го корпуса НГУ Хартия Игоря Оболенского, аудите в армии, судьбе штурмовых полков и недавнем интервью Михаила Федорова.

— Начну с новости о покушении на Игоря Оболенского, командира 2-го корпуса Национальной гвардии Украины Хартия. Президент Украины написал в своих соцсетях, что проводятся необходимые процессуальные действия. «Был доклад Александра Поклада по этому поводу. На эту попытку удара по Украине и украинскому командиру мы обязательно ответим. Поблагодарил Игоря за службу, пожелал бить оккупантов еще сильнее». Я хочу здесь остановиться на том, что президент сразу же получил доклад Александра Поклада. Александр Поклад на данный момент является временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины. Если происходит такое покушение — это прямая ответственность СБУ? Как вы это понимаете?

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— Безусловно. Ведь, как правило, такие покушения должна предотвращать Служба безопасности Украины, в частности подразделения контрразведки.

Здесь можно провести разграничение. Если покушение уже произошло — это дело полиции; тогда речь идет о покушении на убийство или о том, как это квалифицируется юридически. А задача Службы безопасности — и именно за это я выступаю в Службе безопасности, непосредственно взаимодействуя с ней, — заключается не в расследовании преступлений постфактум (за исключением шпионажа и государственной измены), а именно в их предотвращении. Это их основная задача. И тот факт, что сегодня они предотвратили покушение на одного из наших командиров корпусов, как раз свидетельствует об их эффективной работе.

— Что нам известно о том, как защищают наших командиров? Речь не о каких-то секретных методах, но действительно ли наши командиры — если говорить об уровне командующего корпусом — могут чувствовать себя в безопасности?