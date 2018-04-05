Покушение на Мосийчука: СБУ опубликовала видео с террористом, оставившим заминированный скутер

В четверг, 5 апреля, Служба безопасности Украины рассказала об организаторах и исполнителях покушения на народного депутата Игоря Мосийчука возле телеканала Эспрессо.

Кроме того, украинская спецслужба опубликовала также видео, на котором запечатлено, как один из террористов оставляет вблизи здания заминированный скутер.

Ранее сообщалось, что, по данным СБУ, организатором теракта возле телеканала Эспрессо был сотрудник российского ГРУ.

Напомним, 25 октября 2017 года на улице Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого два человека погибли, а нардеп Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала получили ранения.

В полиции заявили, что дистанционное взрывное устройство было заложено в скутере, припаркованном у здания редакции.

Позже глава СБУ Василий Грицак заявил о раскрытии теракта возле редакции канала Эспрессо.