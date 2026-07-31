«Возмездие заставит бояться еще сильнее». Оболенский сделал заявление после покушения

Командир корпуса НГУ Хартия Игорь Оболенский прокомментировал покушение на себя. Он заявил, что террор является одним из способов ведения войны россиянами и признаком того, что они не достигают политических целей военными методами.

Об этом Оболенский сообщил на своей странице в Facebook в пятницу, 31 июля.

«Сегодняшнее покушение — доказательство того, что мы всё делаем правильно и эффективно уничтожаем врага на поле боя. Благодарю всех за внимание и заботу, которые я от вас получил и которые убеждают меня в том, что наша работа важна для украинцев», — говорит военный.

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Также он поблагодарил за поддержку президента Владимира Зеленского и народ Украины.

Оболенский подчеркнул, что покушение — это признак страха россиян. По его словам, «возмездие заставит бояться еще сильнее».

Покушение на Игоря Оболенского — что известно

31 июля Зеленский сообщил, что на командира Хартии Игоря Оболенского пытались совершить покушение. Нападавшего и его сообщника задержали. Президент пообещал, что Украина обязательно ответит на эту попытку.

Позже издание Украинская правда со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что у мужчины, пытавшегося совершить покушение на Оболенского, не сработало оружие.

Вечером Служба безопасности заявила, что убийство командира корпуса Хартия готовил 69-летний житель Харькова. По версии следствия, его завербовали спецслужбы РФ, действовавшие под прикрытием сотрудников СБУ.

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Российский куратор убедил мужчину в том, что Оболенский якобы сотрудничает с врагом. Для подтверждения этой вымышленной версии оккупанты прислали ему сгенерированное искусственным интеллектом изображение командира «Хартии», на котором тот якобы находится на Красной площади в Москве в футболке с символом Z.