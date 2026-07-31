«Возмездие заставит бояться еще сильнее». Оболенский сделал заявление после покушения
Командир корпуса НГУ Хартия Игорь Оболенский (Фото: Игорь Оболенский / Facebook)
Командир корпуса НГУ Хартия Игорь Оболенский прокомментировал покушение на себя. Он заявил, что террор является одним из способов ведения войны россиянами и признаком того, что они не достигают политических целей военными методами.
Об этом Оболенский сообщил на своей странице в Facebook в пятницу, 31 июля.
«Сегодняшнее покушение — доказательство того, что мы всё делаем правильно и эффективно уничтожаем врага на поле боя. Благодарю всех за внимание и заботу, которые я от вас получил и которые убеждают меня в том, что наша работа важна для украинцев», — говорит военный.
Также он поблагодарил за поддержку президента Владимира Зеленского и народ Украины.
Оболенский подчеркнул, что покушение — это признак страха россиян. По его словам, «возмездие заставит бояться еще сильнее».
Покушение на Игоря Оболенского — что известно
31 июля Зеленский сообщил, что на командира Хартии Игоря Оболенского пытались совершить покушение. Нападавшего и его сообщника задержали. Президент пообещал, что Украина обязательно ответит на эту попытку.
Позже издание Украинская правда со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что у мужчины, пытавшегося совершить покушение на Оболенского, не сработало оружие.
Вечером Служба безопасности заявила, что убийство командира корпуса Хартия готовил 69-летний житель Харькова. По версии следствия, его завербовали спецслужбы РФ, действовавшие под прикрытием сотрудников СБУ.
Российский куратор убедил мужчину в том, что Оболенский якобы сотрудничает с врагом. Для подтверждения этой вымышленной версии оккупанты прислали ему сгенерированное искусственным интеллектом изображение командира «Хартии», на котором тот якобы находится на Красной площади в Москве в футболке с символом Z.