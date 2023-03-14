Попытались взорвать в авто. В Новой Каховке совершено покушение на местного коллаборанта Гура — росСМИ 14 марта, 09:53 Виталий Гура перешел на сторону окупантов после начала полномасштабного вторжения России (Фото:Виталий Гура / Facebook)

В понедельник, 13 марта, во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области попытались взорвать в автомобиле заместителя главы оккупационной администрации Виталия Гура. Это уже второе покушение на политика-коллаборанта.

Об этом сообщает российский телеграмм-канал Baza.

Отмечается, что взрывное устройство взорвалось рядом с машиной Гура, когда он остановился возле столовой Смачная страна. В результате заместитель председателя оккупационной администрации получил ранение, он доставлен в больницу.

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В августе СМИ сообщали об убийстве Виталия Гура. Тогда писали, что чиновника якобы застрелили. Однако через месяц стало известно, что все это было инсценировкой российской ФСБ, целью было определить реальных украинских диверсантов.