«Война продолжается и в тылу». Филимонов отреагировал на информацию СБУ о подготовке покушения на него

Командир 108-го отдельного батальона Волки Да Винчи Сергей Филимонов отреагировал на информацию СБУ о подготовке покушения на него со стороны российской спецслужбы.

«Сегодня ФСБ и все ее сторонники очень хотели увидеть меня мертвым. Но благодаря четкой и профессиональной работе Службы безопасности Украины у русни опять ничего не получилось», — написал Филимонов в Telegram во вторник, 29 июля.

Реклама

Он добавил, что детали дела станут известны позже, поскольку сейчас продолжаются следственные действия. По его словам, «война продолжается и в тылу».

«Не ведитесь на сомнительные „задачи“ от „сбушников“ в мессенджерах. СБУ не вербует по телефону, не просит нарушать закон и не ставит „странных“ задач», — добавил военный.

Ранее 29 июля СБУ сообщили, что предотвратила планы российской ФСБ ликвидировать командира 108-го отдельного батальона Волки Да Винчи Сергея Филимонова.

По данным СБУ, участник АТО из Каменского Днепропетровской области был уверен, что по поручению СБУ должен обезвредить корректировщика, который работает на РФ, а не украинского военного командира, добавили в спецслужбе.

Как выяснило следствие, мужчине позвонила представительница РФ, которая выдавала себя за сотрудницу СБУ. В ведомстве выяснили, что ему предложили «сотрудничество» в обмен на закрытие уголовного дела. Для этого он заполнил так называемую анкету и должен был прибыть в Киев. В СБУ считают, что завербованный «искренне считал, что помогает украинской спецслужбе бороться с врагом».