Покушение готовила ФСБ. СБУ заявила, что РФ пыталась ликвидировать командира Волков Да Винчи Филимонова, завербованного задержали

Как говорится в Telegram СБУ, покушение на Филимонова готовила ФСБ. Для совершения преступления российская спецслужба завербовала жителя Днепропетровской области под видом работы на СБУ.

В СБУ отметили, что россияне выдают себя за сотрудников Службы безопасности и ставят задачи агентам якобы в интересах Украины. Участник АТО из Каменского Днепропетровской области был уверен, что по поручению СБУ должен обезвредить корректировщика, который работает на РФ, а не украинского военного командира, добавили в спецслужбе.

Фото: Серхии Филимонов / X

По данным следствия, мужчине позвонила представительница РФ, которая выдавала себя за сотрудницу СБУ. Во время разговора она утверждала, что интернет-магазин, где он ранее заказывал медицинские препараты, якобы финансирует войска РФ. Эту информацию она использовала для обвинения украинца в «государственной измене» и сообщила об «открытом против него уголовном деле».

Также мужчине прислали поддельную повестку о вызове на допрос в СБУ. В СБУ добавляют, что после этого ему предложили «сотрудничество» с СБУ в обмен на закрытие уголовного дела. Для этого он заполнил так называемую анкету и должен был прибыть в Киев.

В СБУ считают, что завербованный «искренне считал, что помогает украинской спецслужбе бороться с врагом». В частности, в переписках он выражал готовность уничтожать оккупантов — даже ценой собственной жизни.

По прибытии в Киев мужчина арендовал квартиру неподалеку Филимонова. Однако сотрудник ФСБ представил украинского военного как «предателя», якобы наводящего удары по Киеву. Завербованный мужчина регулярно присылал «кураторам» доказательства слежки за военным, добавили правоохранители.

Также следствие установило, что куратор ФСБ передал мужчине координаты схрона на окраине Киева, где было спрятано автоматическое оружие — автомат Калашникова. Мужчина продолжил слежку, а затем получил указание ликвидировать украинского военного. Его задержали, когда он выходил на улицу со снаряженным оружием.

Задержанному сообщили о подозрении по ст. 263 Уголовного кодекса Украины — незаконное хранение оружия и боеприпасов.

1 мая Стерненко сообщил, что на него совершили нападение, он получил огнестрельное ранение, но угрозы жизни нет. Позже СБУ заявила, что предотвратила убийство волонтера и задержала женщину, которая напала на него, на месте.

Активиста прооперировали, пуля прошла навылет. 2 мая СБУ сообщила, что 45-летняя фигурантка была завербована спецслужбами РФ в конце 2024 года. Она начала следить за Стерненко с апреля 2025-го, для чего переехала в тот же ЖК в центре Киева, где проживает активист.