Суд арестовал подозреваемых в покушении на заместителя главы Государственной налоговой службы 21 августа, 13:32 Сообщники будут находиться под стражей без возможности внесения залога (Фото:Полиция Киева)

Суд избрал меры пресечения двум задержанным по делу о попытке покушения на заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура.



Об этом сообщила полиция Киева.



На время досудебного расследования сообщники будут находиться под стражей без возможности внесения залога.

О покушении на убийство Сокура сообщил утром 18 августа председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. По его словам, заказчиками являются «схемщики, потерявшие бизнес и перешедшие черту». Впоследствии глава МВД Игорь Клименко подтвердил, что полиция предотвратила нападение.

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Как сообщил глава Нацполиции Иван Выговский, правоохранители заранее получили информацию, что нападение готовят мужчины 27 и 31 года, которые уже имеют судимости.

Полицейские предотвратили покушение, когда они с битами направлялись в сторону чиновника, когда тот выходил из подъезда своего дома.

Кроме бит, нападавшие имели с собой фото Сокура и его автомобиля.

Личность заказчика нападения выясняют следователи.



Досудебное расследование возбудили по ч. 1 ст. 14; ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины — приготовление к преступлению, нанесение тяжких телесных повреждений группой лиц или совершенное по заказу. Нападавшим грозит до 10 лет лишения свободы.

