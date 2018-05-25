25 мая 2018, пятница

Покушение на экс-лидера Правого сектора в Одессе: полиция задержала второго нападавшего

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Личность одного нападавшего установлена

Личность одного нападавшего установлена

Полиция задержала второго участника покушения на экс-лидера местной ячейки Правого сектора в Одессе Сергея Стерненко.

Об этом сообщил советник начальника областного ведомства Руслан Форостяк.

Кроме того, правоохранители установили личность первого нападавшего, который скончался от полученых ранений. Стали известны и его мотивы.

Напомним, 24 мая в Одессе двое неизвестных совершили нападение на бывшего лидера одесской ячейки Правого сектора Сергея Стерненко во дворе его дома.

Стерненко рассказал, что он оказал сопротивление, в результате чего один из нападавших был тяжело ранен. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины.

Активиста госпитализировали.

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