Покушение на экс-лидера Правого сектора в Одессе: полиция задержала второго нападавшего

Полиция задержала второго участника покушения на экс-лидера местной ячейки Правого сектора в Одессе Сергея Стерненко.

Об этом сообщил советник начальника областного ведомства Руслан Форостяк.

Кроме того, правоохранители установили личность первого нападавшего, который скончался от полученых ранений. Стали известны и его мотивы.

Напомним, 24 мая в Одессе двое неизвестных совершили нападение на бывшего лидера одесской ячейки Правого сектора Сергея Стерненко во дворе его дома.

Стерненко рассказал, что он оказал сопротивление, в результате чего один из нападавших был тяжело ранен. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины.

Активиста госпитализировали.