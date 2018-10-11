Покушение на бизнесмена в Харькове: полиция назвала одну из версий

Одной из версий покушения на харьковского бизнесмена считают конфликт с партнерами

В полиции заявили, что одной из версий покушения на бизнесмена Владислава Безрука в Харькове считают конфликт с партнерами и перераспределение влияния на аграрном рынке.

Об этом у себя в Facebook сообщил начальник областного управления полиции Олег Бех.

По его словам, мужчину, который получил пулевое ранение на улице Клочковской, прооперировали.

Во время осмотра места происшествия полицейские насчитали 10 пулевых отверстий в трех автомобилях. Предварительно установлено, что злоумышленник стрелял из автомата.

Ранее сообщалось, что вечером 10 октября в Харькове возле спортивного клуба на улице Клочковской произошла перестрелка, в результате ранены основателя и руководителя юридической фирмы Легион Владислава Безрука по кличке "Мамонт".