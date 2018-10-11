Стреляли из автомата в людном месте. Что известно о покушении на бизнесмена Безрука в Харькове

Вечером 10 октября в Харькове произошло покушение на местного бизнесмена Владислава Безрука, гендиректора юридической компании Легион.

С огнестрельным ранением Безрука доставили в харьковский Институт общей и неотложной хирургии, его прооперировали.

НВ рассказывает все, что известно о произошедшем и возможных версиях покушения.

Что произошло

Около 18:30 в среду, 10 октября, возле харьковского спортивного клуба YOD на улице Клочковской произошла перестрелка.

Безрук вместе с охранниками выходил из здания спортклуба и складывал вещи в машину, когда неизвестные открыли по нему огонь, сообщает телеканал UA:Харків. Охрана Безрука в ответ сделала несколько выстрелов в воздух из травматических пистолетов и автомата Вулкан.

Бизнесмен получил пулевое ранение грудной клетки (со спины) и был доставлен в больницу – медики оценили его состояние как среднетяжелое.

По предварительным данным харьковской полиции, неизвестные преступники стреляли из автомата с противоположной стороны дороги. Впоследствии полицейские обнаружили 10 пулевых отверстий на трех автомобилях: машине пострадавшего, автомобиле его охраны и еще одном авто, проезжавшем мимо.

Кроме Безрука, во время инцидента больше никто не пострадал. В тот же вечер полицейские оцепили квартал, где произошла перестрелка, и объявили в Харькове план Сирена. Однако данных о задержанных либо подозреваемых в преступлении на данный момент нет.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Евгений Мошняков, заместитель председателя администрации Основянского района Харькова, отметил дерзость нападавших - мол, они стреляли, "не придавая значения тому, что в здании за спиной Безрука были люди и маленькие дети".

Что известно о Владиславе Безруке

Владислав Безрук является директором и основателем харьковской юридической компании Легион – на ее сайте указано, что она существует с 2002 года.

Кроме того, согласно официальному сайту компании, Легион специализируется на юридической помощи в сфере аграрного бизнеса. В частности, среди услуг компании значатся "защита от рейдерства в Харькове", "взыскание долгов" и "оформление земли".

"Структура кадров нашей компании была сформирована из профессиональных юристов и опытных сотрудников силовых структур, пришедших к нам с госслужбы", - пишет о себе Легион.

Безрук претендовал на участие в телешоу Холостяк / Фото holostyak.stb.ua

Известно также, что в 2018 году Безрук претендовал на участие в 9-м сезоне популярного телевизионного шоу Холостяк на телеканале СТБ.

Какие версии покушения озвучены

Одна из ключевых версий покушения на Безрука, которую озвучила полиция, - конфликт с партнерами по бизнесу.

Об этом сообщил начальник главного управления Нацполиции в Харьковской области Олег Бех.

"Одной из версий совершения данного преступления, которую рассматривает следствие, является конфликт с партнерами и перераспределение влияния на аграрном рынке", - заявил Бех.

Полиция также призвала водителей, которые находились возле спортклуба в момент преступления или проезжали мимо вечером 10 октября, предоставить информацию с видеорегистраторов.