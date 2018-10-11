Стреляли из автомата в людном месте. Что известно о покушении на бизнесмена Безрука в Харькове

Вечером 10 октября в Харькове произошло покушение на местного бизнесмена Владислава Безрука, гендиректора юридической компании Легион.
С огнестрельным ранением Безрука доставили в харьковский Институт общей и неотложной хирургии, его прооперировали.
НВ рассказывает все, что известно о произошедшем и возможных версиях покушения.
Что произошло
Около 18:30 в среду, 10 октября, возле харьковского спортивного клуба YOD на улице Клочковской произошла перестрелка.
Безрук вместе с охранниками выходил из здания спортклуба и складывал вещи в машину, когда неизвестные открыли по нему огонь, сообщает телеканал UA:Харків. Охрана Безрука в ответ сделала несколько выстрелов в воздух из травматических пистолетов и автомата Вулкан.
Бизнесмен получил пулевое ранение грудной клетки (со спины) и был доставлен в больницу – медики оценили его состояние как среднетяжелое.
По предварительным данным харьковской полиции, неизвестные преступники стреляли из автомата с противоположной стороны дороги. Впоследствии полицейские обнаружили 10 пулевых отверстий на трех автомобилях: машине пострадавшего, автомобиле его охраны и еще одном авто, проезжавшем мимо.
Кроме Безрука, во время инцидента больше никто не пострадал. В тот же вечер полицейские оцепили квартал, где произошла перестрелка, и объявили в Харькове план Сирена. Однако данных о задержанных либо подозреваемых в преступлении на данный момент нет.
Следователи открыли уголовное производство по ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Евгений Мошняков, заместитель председателя администрации Основянского района Харькова, отметил дерзость нападавших - мол, они стреляли, "не придавая значения тому, что в здании за спиной Безрука были люди и маленькие дети".
Что известно о Владиславе Безруке
Владислав Безрук является директором и основателем харьковской юридической компании Легион – на ее сайте указано, что она существует с 2002 года.
Кроме того, согласно официальному сайту компании, Легион специализируется на юридической помощи в сфере аграрного бизнеса. В частности, среди услуг компании значатся "защита от рейдерства в Харькове", "взыскание долгов" и "оформление земли".
"Структура кадров нашей компании была сформирована из профессиональных юристов и опытных сотрудников силовых структур, пришедших к нам с госслужбы", - пишет о себе Легион.
Известно также, что в 2018 году Безрук претендовал на участие в 9-м сезоне популярного телевизионного шоу Холостяк на телеканале СТБ.
Какие версии покушения озвучены
Одна из ключевых версий покушения на Безрука, которую озвучила полиция, - конфликт с партнерами по бизнесу.
Об этом сообщил начальник главного управления Нацполиции в Харьковской области Олег Бех.
"Одной из версий совершения данного преступления, которую рассматривает следствие, является конфликт с партнерами и перераспределение влияния на аграрном рынке", - заявил Бех.
Полиция также призвала водителей, которые находились возле спортклуба в момент преступления или проезжали мимо вечером 10 октября, предоставить информацию с видеорегистраторов.
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