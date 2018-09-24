24 сентября 2018, понедельник

Покушение на активиста Михайлика в Одессе: Нацполиция ответила на упреки в свой адрес

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В полиции заявили, что прибыли

В полиции заявили, что прибыли "в течение трех минут" после сообщения о стрельбе

На фоне упреков в адрес одесских правоохранителей по поводу промедления после покушения на одного из лидеров партии Сила людей Олега Михайлика в полиции заявили, что действовали "оперативно, профессионально и слаженно".

Об этом говорится в соответствующем официальном заявлении.

"В социальных сетях распространяется информация о том, что полиция долгое время не прибывала на место, где было совершено нападение на активиста. Сообщаем, что указанная информация не соответствует действительности", - говорится в нем.

Как отмечается, сообщение о происшествии поступило в 21.40, и на место происшествия полицейские прибыли в течение "трех минут".

"До приезда скорой они оказали пострадавшему первую домедицинскую помощь", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 22 сентября в Одессе неизвестные открыли огонь по политическому активисту Олегу Михайлику. Пули попали ему в грудную клетку в области сердца и в руку.

В результате покушения Михайлик потерял много крови и перенес операцию.

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