Йодид калия, плащи и шутки об оргии. Как киевляне реагируют на угрозу ядерного удара РФ по столице 1 октября, 04:45 Эксклюзив НВ По мнению некоторых экспертов, Киев станет одной из вероятных целей Кремля, если там решатся применить против Украины ядерное оружие (Фото:Martin Lindsay / Alamy via Reuters)

Пока одни горожане запасаются йодидом калия и изучают смоделированные последствия взрыва на карте, другие шутят об оргии на Подоле. НВ узнал, как жители столицы реагируют на ядерные угрозы Кремля и что будут делать власти Киева в случае радиационной опасности.

Михайло Жернаков, соучредитель и председатель правления Фонда DEJURE, — один из тех киевлян, кто серьезно воспринял угрозы российского диктатора применить против Украины ядерное оружие. Сначала Жернаков прочел кучу статей в интернете о том, что необходимо делать, если такое произойдет, а затем начал делать запасы.

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Так киевлянин запасся едой, водой и скотчем, чтобы заклеить окна и таким образом защитить жилье от попадания радиоактивной пыли. На случай, если придется передвигаться в зоне ядерного поражения, он приобрел одежду, которую можно быстро менять: дождевики, бахилы, перчатки, респираторы. А еще заказал счетчик Гейгера и без особого труда купил в аптеке йодид калия — хотя в социальных сетях писали, что это невозможно.

«Есть ненулевая вероятность, что это произойдет где-то здесь [в Киеве] и придется самостоятельно добираться до пунктов эвакуации, поэтому это те вещи, которые я считаю важными, — рассуждает Жернаков. — Лучше быть готовым, и ничего не произойдет, чем наоборот».

Так же, как он, считают немало киевлян. Хотя западные партнеры Украины заявляют, что не видят доказательств подготовки к применению Россией ядерного оружия , некоторые эксперты рассматривают перспективу удара по разным целям в Украине, включая столицу . Так что напуганные киевляне предпочитают не сидеть, сложа руки, и пытаются защитить себя.

Одни обращаются к городским властям с призывом выдать всем жителям Киева наборы индивидуальной защиты в случае радиационной опасности — соответствующая петиция появилась на сайте Киевсовета 26 сентября и за первые два дня набрала почти 2 тыс. подписей из необходимых для рассмотрения 6 тыс. Другие обсуждают в соцсетях потенциальные последствия ядерного удара для своего жилья.

Оценить такие последствия позволяет теперь особенно популярный среди украинцев онлайн-сервис NukeMap , созданный еще в 2012 году американским ученым Алексом Веллерштайном, который изучает историю ядерного оружия. Этот интерактивный симулятор помогает смоделировать ядерный взрыв определенного типа и мощности и демонстрирует его влияние на местность на карте. В частности, в каком радиусе вокруг эпицентра взрыва произойдут наибольшие разрушения и где существует критическая угроза жизни людей.