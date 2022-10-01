Йодид калия, плащи и шутки об оргии. Как киевляне реагируют на угрозу ядерного удара РФ по столице
По мнению некоторых экспертов, Киев станет одной из вероятных целей Кремля, если там решатся применить против Украины ядерное оружие (Фото:Martin Lindsay / Alamy via Reuters)
Пока одни горожане запасаются йодидом калия и изучают смоделированные последствия взрыва на карте, другие шутят об оргии на Подоле. НВ узнал, как жители столицы реагируют на ядерные угрозы Кремля и что будут делать власти Киева в случае радиационной опасности.
Михайло Жернаков, соучредитель и председатель правления Фонда DEJURE, — один из тех киевлян, кто серьезно воспринял угрозы российского диктатора применить против Украины ядерное оружие. Сначала Жернаков прочел кучу статей в интернете о том, что необходимо делать, если такое произойдет, а затем начал делать запасы.
Так киевлянин запасся едой, водой и скотчем, чтобы заклеить окна и таким образом защитить жилье от попадания радиоактивной пыли. На случай, если придется передвигаться в зоне ядерного поражения, он приобрел одежду, которую можно быстро менять: дождевики, бахилы, перчатки, респираторы. А еще заказал счетчик Гейгера и без особого труда купил в аптеке йодид калия — хотя в социальных сетях писали, что это невозможно.
«Есть ненулевая вероятность, что это произойдет где-то здесь [в Киеве] и придется самостоятельно добираться до пунктов эвакуации, поэтому это те вещи, которые я считаю важными, — рассуждает Жернаков. — Лучше быть готовым, и ничего не произойдет, чем наоборот».
Так же, как он, считают немало киевлян. Хотя западные партнеры Украины заявляют, что не видят доказательств подготовки к применению Россией ядерного оружия, некоторые эксперты рассматривают перспективу удара по разным целям в Украине, включая столицу. Так что напуганные киевляне предпочитают не сидеть, сложа руки, и пытаются защитить себя.
Одни обращаются к городским властям с призывом выдать всем жителям Киева наборы индивидуальной защиты в случае радиационной опасности — соответствующая петиция появилась на сайте Киевсовета 26 сентября и за первые два дня набрала почти 2 тыс. подписей из необходимых для рассмотрения 6 тыс. Другие обсуждают в соцсетях потенциальные последствия ядерного удара для своего жилья.
Оценить такие последствия позволяет теперь особенно популярный среди украинцев онлайн-сервис NukeMap, созданный еще в 2012 году американским ученым Алексом Веллерштайном, который изучает историю ядерного оружия. Этот интерактивный симулятор помогает смоделировать ядерный взрыв определенного типа и мощности и демонстрирует его влияние на местность на карте. В частности, в каком радиусе вокруг эпицентра взрыва произойдут наибольшие разрушения и где существует критическая угроза жизни людей.