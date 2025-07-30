«Хотят заставить нас отойти». Какие три самых угрожающих направления, где сорвали планы РФ и какой город враг хочет взять измором

— Неизвестные дроны атаковали железнодорожный узел в Новочеркасске — саму станцию, электрическую сеть. А это важная артерия, связывающая порты Причерноморья, Ростов, откуда снабжают фронт между Мариуполем и Каменским. Вынесли электропитание на двух станциях на юг. Их цель, вероятно, не только снабжение фронта, но и отгрузка углеводородов через порты Причерноморья. Кроме того, Силы обороны нанесли удар реактивной артиллерией по расположению в Донецке, в районе шахты Засядько. Там пожары, вторичные детонации, противник потерял людей и технику. Какой-то отдельный акцент на причерноморских со стороны Российской Федерации и прифронтовых городах, если с нашей стороны смотреть, это такая попытка немного нивелировать достижения россиян в Донецкой области? Потому что утром я видел уже сообщения, что определенные ДРГ уже просачиваются, в частности, на территорию Днепропетровской области.

— Определенные ДРГ просачиваются на территорию Днепропетровской области, это не новость. Малые группы они засылают уже довольно давно. Там они пытаются тоже закрепляться, их там выбивают.

То же и в Покровске, то же и в Мирнограде. Это не новость, что они действуют малыми группами и забрасывают их вперед для того, чтобы они у нас в тылах пытались закрепляться.