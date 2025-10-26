Зеленский заявил о тяжелых боях в Покровске и на подступах к нему

26 октября, 20:22
Владимир Зеленский отметил, что напротив Покровска россияне сосредоточили основную ударную группу (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Покровске Донецкой области и на подступах к нему продолжаются тяжелые бои.

«Именно там, против Покровска, россияне сосредоточили основную свою ударную группу — и это значительное количество войск оккупанта. Конечно, это дает сложную ситуацию и в Покровске, во всех соседних районах. Жесткие бои в городе, на подступах к городу, есть ДРГ в городе. Трудно с логистикой. Но надо и дальше уничтожать оккупанта, надо и дальше наносить россиянам как можно больше потерь», — заявил Зеленский в видеообращении 26 октября.

Он также отметил, что на Покровском направлении, в Мирноградской громаде, есть хорошие новости от десантников из 82-й Буковинской бригады.

«И каждый такой результат на Покровском направлении сейчас — это чрезвычайно сложно, но чрезвычайно важно», — подчеркнул президент Украины.

Зеленский констатировал, что российская армия «не выдержала» все сроки, назначенные российским диктатором Владимиром Путиным и планы наступательной кампании оккупантов за 10 месяцев «в очередной раз были развалены».

«Много сделано в рамках Добропольской операции. В этих районах есть и существенное пополнение „обменного фонда“ для Украины», — добавил президент Украины.

Ситуация в Покровске — последние новости

22 октября в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщили, что ВСУ выбили российские оккупационные войска из поселка Кучеров Яр на Покровском направлении.

23 октября 7-й корпус Десантно-штурмовых войск сообщил, что за день до того оккупанты совершили рекордное количество авиаударов на Покровском направлении: было зафиксировано 39 атак, во время которых враг сбросил 156 управляемых авиабомб.

В сводке за 24 октября американского Института изучения войны  (ISW) сообщалось, что российские войска продвинулись в центральной и западной частях Покровска и заняли позиции вдоль железной дороги, хотя точный контур линии фронта в городе и в окрестностях остается неясным.

24 октября СМИ со ссылкой на офицеров двух бригад сообщали, что в Покровске сейчас находится не менее 250 оккупантов, которые вступают в стрелковые бои и расстреливают украинских военных на позициях, в том числе операторов БпЛА. В статье отмечалось, что ситуация является критической.

25 октября стало известно, что подразделения 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады освободили населенный пункт Сухецкое в Покровском районе Донецкой области.

26 октября в Генштабе ВСУ заявили, что ситуация в районе Покровско-Мирноградской агломерации и на Очеретинском отрезке Покровского направления остается сложной. Российские оккупационные войска преобладают в количестве и наращивают наступательные усилия.

В частности, из-за использования межпозиционного пространства и просачивания малых пехотных групп армия РФ накопила в Покровске около 200 оккупантов.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Война России против Украины Покровск Владимир Зеленский

