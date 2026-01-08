Сырский сообщил о ситуации на Покровском направлении (Фото: facebook.com/okPivden)

Северная часть Покровска Донецкой области под контролем украинских военных. Силы обороны останавливают россиян в Мирнограде .

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в четверг, 8 января.

Генерал отметил, что оперативная обстановка на Покровском направлении остается самой сложной — ежедневно происходит около 50 боевых столкновений.

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«Работаю в воинских частях, которые выполняют боевые задачи в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Противник пытается увеличивать давление на наши оборонительные позиции, перебрасывает дополнительные резервы и ищет возможности для продвижения, в частности через инфильтрационные действия и постоянные штурмы», — сказал Сырский.

Главком сообщил, что украинские военные прилагают максимальные усилия, чтобы остановить продвижение армии РФ и уничтожить ее личный состав и технику.

По его словам, северная часть Покровска находится под контролем ВСУ. Также Силы обороны останавливают россиян в Мирнограде и ведут активную оборону.

«По результатам докладов на местах уточнил задачи командирам армейских корпусов и бригад. Определил комплекс конкретных шагов для повышения устойчивости обороны, обеспечения бесперебойной работы ключевых логистических маршрутов, непосредственно влияющих на поставки боеприпасов и подкрепления для наших воинов», — заявил главком.

Сырский говорит, что основная задача — поддерживать боевые способности и беречь жизни украинских военных.

Генерал подчеркнул, что бои на этом направлении отличаются высокой динамикой и интенсивностью. Впрочем, украинские военные действуют решительно и профессионально, демонстрируя силу, выдержку, слаженность, добавил он.

Ситуация в Покровске — последние новости

29 декабря офицер 4-й бригады Национальной гвардии Рубеж Владимир Черняк сообщил, что войска страны-агрессора России возобновили механизированные штурмы с использованием танков на Покровском направлении.

2 января в 7-м корпусе ДШВ заявили, что для аккумуляции дополнительных сил и средств враг попытался воспользоваться логистическим путем между Шевченковым и Покровском, применив более 30 единиц мотициклов, багги и автотранспорта.

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Часть техники украинские защитники сожгли еще во время марша российских оккупантов. В частности, благодаря работе системы M142 HIMARS.

Другую часть бойцы Сил обороны обнаружили и уничтожили непосредственно в юго-восточных границах города, когда враг искал укрытие.

3 января аналитический портал DeepState сообщил, что вражеская армия продвинулась в Мирнограде, Покровске и Светлом Донецкой области.

5 января в 7-м корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск сообщили, что российские захватчики наращивают давление в Покровской агломерации, из-за невозможности давить лобовыми атаками враг пытается действовать обходными путями.

По словам защитников, российские оккупанты, в частности, пытаются обойти агломерацию через Гришино и Родинское.

Также украинские защитники фиксировали попытки россиян действовать малыми группами по шесть-восемь человек с выходом в северном направлении от Покровска.

7 января командование Десантно-штурмовых войск сообщило, что 46 отдельная аэромобильная Подольская бригада ДШВ сорвала массированный штурм российских оккупантов на Покровском направлении.

8 января офицер отделения коммуникаций 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ Сергей Окишев заявил, что из-за невозможности прорвать оборону фронтально, армия РФ пытается применить обходы, в частности, наступая в направлении Гришино и Родинского, чтобы перерезать ключевые логистические маршруты Покровска.