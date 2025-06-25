Украинские военнослужащие наносят удары по россиянам на Покровском направлении (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov)

Россия усиливает наступление на Покровском направлении . На данный момент продолжаются тяжелые бои, Силы обороны сдерживают врага.

Об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войск Хортица.

На Покровском направлении российские войска активизировали наступление в районах Русин Яра, Полтавки, Попова Яра, Разино, Владимировки, Елизаветовки и Малиновки.

Враг также пытался вытеснить украинских защитников с позиций у Миролюбовки, Сухого Яра, Лисовки, Удачного, Новониколаевки и Алексеевки.

Оккупанты пытаются использовать численное преимущество и развивать наступление, однако ВСУ ведут ожесточенное сопротивление.

Также информируют, что на Новопавловском направлении штурмовые группы захватчиков атаковали в районах Веселого, Запорожья, Комара, Свободного Поля, Шевченко и Зеленого Поля.

Подразделения Сил обороны активно противостоят превосходящим силам врага, нанося значительные потери и снижая потенциал его наступательных действий.

Ситуация остается напряженной, боевые действия продолжаются. Украинские военные удерживают позиции.

Покровское направление остается самой горячей точкой на фронте. Согласно данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на утро 24 июня за сутки зафиксировано 165 боестолкновений. На Покровском направлении украинские защитники остановили 54 штурмовых действия врага.